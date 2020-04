Calciomercato Juventus, Mendes in regia | Idea scambio per l’esubero del Real!

La scorsa estate James Rodriguez fu molto vicino all’addio al Real Madrid con destinazione Napoli. Non è da escludere che possa tornare di moda per un’altra big di Serie A.

Appena 650 minuti giocati con un gol e due assist. Score piuttosto magro per James Rodriguez, rimasto al Real Madrid dopo un’intera estate da separato in casa. Il colombiano sembrava infatti in procinto di partire con il Napoli, all’epoca di Carlo Ancelotti, pronto ad accoglierlo in Serie A. Alla fine però dopo qualche tentennamento l’ex Bayern Monaco rimase alla corte di Zidane. La sua seconda avventura madrilena non ha però dato i frutti sperati e complice il contratto in scadenza 2021 appare complicata una sua nuova permanenza alla casa ‘blanca’. Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano spagnolo ‘AS’, James è dunque destinato a lasciare il Real con la Juventus che potrebbe farci un pensierino. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, idea James: occhio allo scambio

Stando a quanto sottolineato dalla testata iberica il 28enne non rientra dunque più nei piani di Zidane e su di lui ci sarebbero sia il Napoli che la Juventus in Italia. In particolare i bianconeri avrebbero in Cristiano Ronaldo una carta da giocare per riuscire ad indirizzare James verso un trasferimento a Torino con eventuale regia di Mendes.

Al netto del possibile interessamento della Juventus per il colombiano i bianconeri potrebbero anche pensare di imbastire uno scambio con il Madrid coinvolgendo magari Federico Bernardeschi, calciatore ormai finito indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri e dunque sacrificabile. D’altra parte però il Real gradirebbe solamente un pagamento cash con il prezzo del calciatore certamente in discesa rispetto all’estate scorsa, ma comunque non inferiore ai 30 milioni di euro. Vedremo se la mano del potente procuratore Jorge Mendes riuscirà ad addolcire le pretese degli spagnoli.

