Calciomercato Milan, che occasione da Manchester! | Spunta l’offerta

Il Milan potrebbe aver trovato un top player intorno a cui costruire una squadra di giovani talenti, Gazidis avrebbe fiutato il colpo: lo spagnolo ci pensa.

Il cammino indicato da Gazidis è molto chiaro ed il Milan è pronto ad imboccarlo. I rossoneri vogliono costruire una squadra composta principalmente da giovani talenti, i cui frutti si raccoglieranno negli anni. Per favorire la crescita dei giovani, però, potrebbero essere inseriti alcuni giocatori di grande esperienza: da Manchester l’occasione è davvero imperdibile.

Calciomercato Milan, offerta per David Silva | Lo spagnolo ci pensa

Il Milan potrebbe aver trovato l’uomo in grado di legare centrocampo e attacco con grande maestria: secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, i rossoneri avrebbero offerto a David Silva un contratto per le prossime stagioni. Lo spagnolo, negli scorsi mesi, ha annunciato che non rinnoverà il contratto con il Manchester City e lascerà l’Inghilterra. In estate, quindi, David Silva sarà libero di accasarsi a parametro zero dove meglio crede.

Il futuro del fantasista delle Canarie sembrava destinato alla MLS, con l’Inter Miami di David Beckham a capofila dei club interessati. L’interesse del Milan, però, avrebbe instillato un dubbio in David Silva: a 34 anni lo spagnolo sente di essere ancora in grado di fare la differenza e una sfida in Serie A lo intrigherebbe molto.

La Serie A, dopo Lukaku ed Eriksen, l’anno prossimo potrebbe accogliere un’altra stella dalla Premier League: David Silva sarebbe tentato dal Milan.

