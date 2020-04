Bufera al Barcellona | Bartomeu ‘pretende’ tre addii: le ultime

Sono ore difficili e frenetiche a causa dell’emergenza Coronavirus, ma in casa Barcellona continua il caos con il colpo del presidente Bartomeu!

Non solo l’emergenza Coronavirus in Liga. Al Barcellona sono ore frenetiche e davvero pesanti con protagonista indiscusso il presidente del Barcellona Bartomeu. Il numero uno del club catalano vorrebbe che il suo ultimo da presidente sia molto positivo e intende avere unità all’interno del suo organigramma societario fidandosi di vari dirigenti presenti.

Barcellona, che caos: la decisione di Bartomeu!

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport”, attraverso il tweet di Joan Vehils, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha voluto dare un segnale forte nella sua dirigenza. Il numero uno del club catalano ha convocato i suoi dirigenti telematicamente per iniziare l’incontro per invocare le dimissioni di Emili Rousaud, considerato ingiusto per averlo manipolato alle sue spalle.

Emili Rousaud è stato il ‘delfino’ di Bartomeu venendo anche promosso come vice-presidente: ora il suo status cambierà sicuramente. Il presidente del Barcellona, poi, ha voluto fare lo stesso con gli altri manager Enrique Tombas, quarto vicepresidente e tesoriere, Silvio Elias, membro e direttore responsabile di Barcellona B, e Josep Pont, direttore dell’area commerciale.

Se i quattro manager non dovessero dimettersi, potrebbero anche continuare a ricoprire cariche nel club bluagrana, ma in posizioni più basse.

