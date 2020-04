Motori, Jason Kay tra auto e Formula 1 | Il leader dei Jamiroquai si racconta

Arrivano le dichiarazioni del leader del gruppo Jamiroquai, che si racconta e parla di una sua grande passione: i motori

Jason Kay, leader del gruppo britannico Jamiroquai, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di AutoMotoriNews.it per parlare di una sua altra passione, ovvero quella delle auto e in particolare della Formula 1. Dopo un passato in cui ha esagerato con le sostanze stupefacenti, ora ha solo una dipendenza: “L’adrenalina: l’unica cosa che mi fa davvero sballare è l’adrenalina. Il palco me ne offre sempre, il piacere di suonare è enorme soprattutto di fronte a un pubblico grande ma il mio orgasmo oggi è la velocità”.

Le spese folli per un auto: “Sono partito da una MiniCooper da competizione, poi una Bentley, una Mercedes Pagoda e successivamente ho comprato di tutto. Sono tentato da Lamborghini e Ferrari, quando sono in Italia faccio sempre un salto a Maranello dove sono gentili con me. Vorrei provare una Formula Uno ma mi dicono che non dovrebbe essere facile”.

