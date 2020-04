Calciomercato Juventus, Rabiot può partire | Affare a Londra

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza Rabiot e il suo possibile trasferimento all’Arsenal nell’ambito di un’operazione per la difesa

La prima stagione di Rabiot con la Juventus, almeno fino allo stop causa emergenza coronavirus è stata un autentico flop. Il rendimento mediocre avuto dal centrocampista francese non è che ha sorpreso più di tanto: è stato sì un affare a costo zero, ma soprattutto l’acquisto di uno ‘scarto’ del Paris Saint-Germain con già ben noti limiti caratteriali oltre che fisici, dovuti questi a una lunga assenza dal rettangolo di gioco. Ufficiosamente il club bianconero fa sapere che non intende disfarsene, mentre rumors di calciomercato sostengono esattamente l’opposto: ovvero che il classe ’95 di Saint-Maurice abbia la valigia pronta. Destinazione ignota, o forse no…

Calciomercato Juventus, pedina Rabiot per l’affare a Londra

Il futuro di Rabiot potrebbe essere in Premier League, dove vantava e vanterebbe ancora diversi estimatori. Il club più interessato a lui, dando credito ad alcune fonti inglesi è l’Arsenal, un paio di mesi fa data disponibile a un investimento di una trentina di milioni di euro per il suo cartellino. L’interesse a quanto pare concreto dei ‘Gunners’ può invogliare la Juventus a confezionare una sorta di scambio con il giocatore della formazione di Arteta che da tempo è nel mirino di Paratici: il terzino destro Hector Bellerin. Il 25enne spagnolo, uscito dalla ‘cantera’ del Barcellona ma all’Arsenal fin da giovanissimo, è reduce da un’annata travagliata per via di un paio di seri guai fisici che tuttavia non avrebbero ridotto di molto la sua valutazione. Verosimile una possibile richiesta di almeno 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe provare la via dello scambio (alla pari) che nella sessione di mercato sarà molto battuta per via della la recessione economica post crisi sanitaria.

