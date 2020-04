Coronavirus, la Premier League non riparte | ”A breve l’annuncio ufficiale”

Situazione complicata in tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus. Anche la Premier League può concludersi in anticipo: le parole del dirigente

È un momento complicato in tutto il mondo, l’emergenza coronavirus è ormai sbarcata in tantissime zone e ogni nazione sta prendendo le sue decisioni per cercare di bloccarne la diffusione. Anche il calcio è inevitabilmente coinvolto e da ormai un mese sono sospese tutte le competizioni più importanti.

La Lega è al lavoro per cercare una soluzione riguardo la Serie A ma al momento è impossibile prevedere se e quando riprenderà questa stagione. C’è anche l’ipotesi della cristallizzazione della classifica, ma chi è ai vertici del calcio italiano vorrebbe provare ogni tentativo prima di decretare la fine definitiva delle competizioni. Questo anche perché uno stop comporterebbe un danno economico enorme.

Coronavirus, Marino: “La Premier League potrebbe concludersi in anticipo”

Pierpaolo Marino, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia per dire la sua sul momento che si sta vivendo in Italia e negli altri paesi. “Nonostante la minaccia arrivata dall’UEFA, la federazione belga ha sancito la fine del campionato. Anche l’Inghilterra sta per emettere lo stesso provvedimento riguardo la Premier League visto che la situazione è gravissima”, dichiara il dirigente italiano.

Sul futuro: “Noi dobbiamo solo scampare questo pericolo, non mi importa del tempo. Spero che potremo rivivere il calcio ante coronavirus, io sono più preoccupato per le prossime stagioni che per quella che è ancora in corso”.

Un annuncio importante e clamoroso, dunque, quello di Pierpaolo Marino che ha parlato di una chiusura anticipata del campionato di Premier League.

