Calciomercato Milan, Rangnick può saltare | L’alternativa

Ralf Rangnick sarebbe finito nel mirino del Milan per il post Pioli: se dovesse saltare, ecco il nuovo nome per la società rossonera

Il Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Ralf Rangnick sarebbe finito nel mirino del club rossonero per il post Pioli, ma non è solo l’unico profilo monitorato dalla dirigenza milanese. A causa dell’emergenza Coronavirus le dinamiche si sono dilatate e tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Luis Campos il profilo nuovo

L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, avrebbe in mente un altro nome per il futuro: come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport l’idea sarebbe quella dell’attuale direttore dell’area tecnica del Lilla, Luis Campos, 55enne, profilo a Elliott piacerebbe molto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport nel mirino del capo scouting del Milan, Moncada, da tempo ci sarebbe il nome del difensore del River Plate, Luis Martinez Quarta. Infine, piacciono altri profili come Eylon Almog, difensore del Maccabi Tel Aviv, e Eduardo Camavinga, giovane centrocampista del Rennes.

Il Milan non si ferma e continua a lavorare senza sosta per il futuro.

