Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Douglas Costa | Offerto a metà prezzo

La Juventus continua a programmare i possibili colpi da regalare a Sarri nel calciomercato estivo: proposto un nome a sorpresa alla dirigenza bianconera

La Juventus attende il ritorno in campo e la dirigenza dei campioni d’Italia non si ferma nel programmare la stagione che verrà. Il 2020 potrebbe dunque regalare diversi movimenti in attacco, nella sessione estiva di calciomercato. In tal senso, spunta una pista a sorpresa per il reparto avanzato di Sarri e che potrebbe far comodo al club torinese: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus, il super bomber si allontana | Mega offerta!

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus, sfuma un top player | Rinnovo ai dettagli

Calciomercato Juventus, proposta a sorpresa in attacco

Il nome nuovo per l’attacco della Juventus è quello di Florian Thauvin. Già accostato tra le altre al Milan, l’esterno di proprietà del Marsiglia sarebbe uno dei nomi maggiormente accostati alla società bianconera. Il cartellino di Thauvin è stato proposto alla dirigenza juventina da alcuni intermediari di mercato e, in tal senso, il profilo è gradito ma non viene ritenuto una priorità al momento. Thauvin infatti andrebbe a prendere il posto di Douglas Costa che nei prossimi mesi potrebbe salutare la Torino bianconera per accasarsi all’estero.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Il brasiliano ha deluso in questa stagione, collezionando 18 presenze e ‘solo’ 2 reti e 5 assist fino ad ora. Il cartellino di Thauvin, valutato 50 milioni la scorsa estate, si è quasi dimezzato attestandosi intorno ai 30 milioni di euro. Il francese dunque, vista anche il momento e la scadenza con il Marsiglia ferma al 30 giugno 2021, potrebbe cambiare casacca e cercare fortuna in Italia, alla corte di Sarri.

LEGGI ANCHE >>>>Juventus, clausola stracciata: 100 milioni | Paratici ha il via libera

Juventus, post Douglas Costa: i numeri di Thauvin

Complice anche l’ultimo infortunio che lo ha tenuto per lungo tempo lontano dal campo, il giocatore classe 1993 ha collezionato solo 2 presenze con la maglia del club francese. Un’ala destra dal mancino educato e che possa dare quella marcia in più che nè Douglas Costa nè Bernardeschi, nell’attuale annata, sono stati in grado di fornire alla squadra di Sarri. Situazione in divenire ma le strade di Thauvin e della Juventus potrebbero incrociarsi tra qualche mese.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus, intrigo de Ligt | Scelta prossima destinazione

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Juventus, svolta per il post Higuain | Decisione presa

S.C