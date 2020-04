Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Notizia ‘bomba’ su Pogba

Da Madrid sarebbe in arrivo una buona notizia per il calciomercato della Juventus: Zidane nervoso e arrabbiato con Florentino Perez

A causa dell’emergenza Coronavirus il calciomercato avrà un crollo a livello economico. E così anche in casa Real Madrid le dinamiche potrebbero cambiare improvvisamente. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” al momento il presidente Florentino Perez non sarebbe pronto ad un esborso economico importante per il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba. Zinedine Zidane ha sempre provato a convincere il numero uno dei blancos per il suo connazionale, ma finora non ci è riuscito…e forse non ci riuscirà mai.

Calciomercato Juventus, Pogba fuori dai piani del Real

Lo stesso centrocampista dei Red Devils non rientrerebbe più nel progetto tecnico del Real con la Juventus che potrebbe avere la meglio nella prossima sessione di calciomercato. Il francese ha avuto un ottimo rapporto con il club bianconero anche dopo il suo addio: un suo ritorno a Torino sembra essere più possibile.

A causa della crisi economica per l’emergenza Coronavirus sarà impossibile vendere gli elementi superflui della rosa del Real Madrid: così non sarebbe possibile effettuare acquisti decisivi in vista della prossima stagione. Pogba saluterebbe il Manchester United per volare nuovamente in Italia. A Torino non vedono l’ora di riabbracciare il talentuoso centrocampista francese.

I prossimi mesi sono davvero molto incerti anche sul fronte calciomercato.

