Calciomercato Juventus, affare con l’altra big | Raiola ‘regista’

Le ultime di calciomercato Juventus evidenziano il possibile tentativo dei bianconeri di mettere le mani sul difensore di un’altra big di Serie A. Operazione con contropartita

Il prossimo sarà un calciomercato senz’altro più povero considerate le nefaste conseguenze sul piano economico dell’emergenza coronavirus, tuttavia qualche colpetto è lecito aspettarselo comunque. Soprattutto dai grandi club, come per esempio la Juventus che è bisognosa di rinforzi un po’ in tutti i reparti. In difesa urgono un paio di terzini e almeno un centrale vista la partenza pressoché certa di Rugani – risultato nuovamente positivo al coronavirus assieme a Matuidi – e l’età avanzata di Chiellini.

Calciomercato Juventus, colpo in difesa: Romero pedina di scambio e Raiola ‘regista’

In realtà il nuovo difensore la Juve lo ha già, ovvero l’argentino Cristian Romero strappato all’alleato Genoa per 26 milioni di euro ma poi lasciato in prestito al ‘Grifone’ fino a giugno 2020. Stando però ad alcune indiscrezioni di mercato salite alla ribalta un paio di settimane fa, il club bianconero non ha intenzione di puntare sull’ex Belgrano ma di utilizzarlo come pedina di scambio. E’ stata già avanzata l’ipotesi Roma, nell’ambito dell’eventuale affare Zaniolo, ma un’altra valida pista è quella che conduce al Milan. L’ipotesi è Romero ai rossoneri in cambio di uno sconto su Alessio Romagnoli, il capitano della squadra di Pioli e giusto in questi giorni tornato sulla scena in ottica addio.

Regista dell’operazione sarebbe ovviamente Mino Raiola, dallo scorso autunno nuovo agente del centrale di Anzio. Come a Donnarumma, il noto e influente procuratore punta a fargli compiere un salto di qualità sia dal punto di vista economico che sportivo, ecco perché l’ipotesi di un trasloco nella Torino bianconera è tutt’altro che azzardata.

R.A.

