Lutto nel giornalismo sportivo | Si è spento a 58 anni Franco Lauro

Nel mondo del giornalismo sportivo arriva la triste notizia della scomparsa di Franco Lauro, noto giornalista di Rai Sport

Muore a soli 58 anni, il noto giornalista di Rai Sport, Franco Lauro. Una triste notizia per tutti gli appassionati sportivi che hanno seguito le tante telecronache e notiziari sportivi condotti. Il giornalista è stato trovato morto dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, che nel pomeriggio si sono recati nella sua abitazione dopo la segnalazione di una sua conoscente. La causa del decesso sarebbe un improvviso malore accusato dal volto noto della Rai. Lauro era un grande appassionati di tutti gli sport, in particolare di calcio e basket, di cui ha seguito spesso anche la nazionale italiana. Una notizia che sconvolge tutti gli amanti dello sport.

