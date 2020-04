Calciomercato Inter, assist per il colpo a parametro zero

Calciomercato Inter, si avvicina un colpo a parametro zero: il giocatore, obiettivo dei nerazzurri, lascerà certamente il suo club

L’Inter prepara numerosi colpi in entrata per la prossima stagione. Come sempre, Marotta va a caccia di parametri zero. Un settore che può regalare grandi opportunità ed innesti graditi ad Antonio Conte. I nerazzurri in particolare hanno messo nel mirino Kurzawa, in scadenza di contratto con il Psg. Per il laterale sinistro francese, arrivano in questo senso buone notizie. Secondo il portale web transalpino ‘Le10Sport’, il giocatore non avrebbe ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte del suo club. Orientamento che non sembra doversi modificare nelle prossime settimane. L’addio a queste condizioni sarebbe praticamente scontato e l’Inter potrebbe dunque mettere le mani, a fine stagione, su un giocatore d’esperienza e qualità.

