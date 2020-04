Calciomercato Inter, Marotta sul bomber ex Juve | Scambio e soldi

L’Inter per l’attacco pensa a Moise Kean: il giocatore può tornare in Italia, per convincere l’Everton possibile l’inserimento di Godin come contropartita.

L’avventura inglese di Moise Kean si può certamente fino ad oggi definire deludente. L’attaccante classe 2000, che la Juventus ha ceduto all’Everton in estate, ha fino ad ora siglato una sola rete (nel 2-2 contro il Newcastle) ed è sceso in campo soltanto meno di 690 minuti complessivi. Poca fiducia e scarso rendimento: non è escluso che in estate possa arrivare una nuova cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juve spiazzate | Offerta stellare per Tonali

LEGGI ANCHE >>> Inter, scambio da urlo con Simeone | Doppia beffa per la Juve

Calciomercato Inter, occhi su Kean: Godin in cambio

La Serie A è pronta a riaccogliere Kean a braccia aperte e i club interessati al giovane italo-ivoriano sono davvero tanti. Mino Raiola riflette su quale possa essere la soluzione migliore e non è escluso che acconsenta a riportare il ragazzo in Italia. Il Milan lo segue sin dai tempi della Juventus e monitora con attenzione la situazione. Occhio però anche a Roma, Napoli e Lazio. E pure all’Inter, che perderà Sanchez e che ha necessariamente bisogno di alternative in attacco.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Conte potrebbe decidere di puntare su Kean e Beppe Marotta avrebbe la giusta carta da offrire all’Everton per abbassare le pretese economiche del club di Liverpool. Kean è costato 27,5 milioni più bonus e difficilmente i ‘Toffees’ lo cederanno a meno di 25. La contropartita in questione è Diego Godin, che con Conte non è riuscito ad integrarsi perfettamente, ma che comunque ha tanti estimatori in tutta Europa. Il difensore uruguayano, che l’Inter proporrebbe insieme ad un’offerta economica, potrebbe essere l’uomo giusto per Ancelotti per rafforzare il proprio reparto difensivo e portare quell’esperienza in più che non guasterebbe.

Vero che i ‘Toffees’ sono vicinissimi al brasiliano Magalhaes del Lilla, ma al momento Ancelotti dispone solo di tre centrali e Godin farebbe decisamente comodo. L’idea stuzzica l’Inter, ma resterà da superare la numerosa concorrenza, soprattutto italiana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Napoli, sostituto deciso | Costa 60 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi e Pogba nel mirino | Doppia beffa alla Juventus