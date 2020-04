Inter-Mertens, ESCLUSIVO Schira: “Ecco quando l’accelerata decisiva”

Inter, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com, l’esperto di mercato Nicolò Schira sull’affare a parametro zero Dries Mertens

Quella scadenza contrattuale fissata a fine stagione fa gola a tanti club europei e non solo. Dries Mertens è un profilo che piace a tutti, soprattutto a una società come l’Inter, da sempre grande estimatrice del belga. “I nerazzurri sono pronti a fare sul serio, soprattutto dopo il rinnovo di Giroud, che sarebbe stato un tampone per gennaio”. Parole di Nicolò Schira, esperto di mercato, che ha rilasciato questa intervista in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com.

Calciomercato Inter, Schira: “Ecco quando ci sarà l’accelerata decisiva”

“Mertens è sempre stata la prima scelta dell’Inter, soprattutto in ottica estate – continua Schira – A gennaio avevano già fatto una prima proposta contrattuale, un biennale da 4.5 milioni a stagione, pareggiata poi anche dal Napoli che vorrebbe rinnovare il belga. Il lockdown ha un po’ rallentato, però, la possibile firma di Mertens con gli azzurri, sollevando tante vecchie questioni irrisolte, come le multe e altre pendenze. Questo ha permesse all’Inter di tornare in pressing, alzando l’offerta con un biennale da 6 milioni di euro a stagione e pareggiando, quindi, le richieste iniziali del belga. E poi, anche Lukaku, suo grande amico e compagno di nazionale, si sta spendendo tanto per portarlo in nerazzurro. Mertens vuole restare in Italia, ragion per cui l’offerta del Monaco non è mai stata un’opzione concreta. L’Inter dunque resta in pole, c’è ottimismo circa la chiusura dell’affare e al termine del lockdown ci sarà l’accelerata decisiva da ambedue le parti”.

“I nerazzurri vorrebbero regalare a Conte un attaccante come Mertens per sostituire il partente Sanchez – conclude Schira – Un terzo grande attaccante da affiancare a Lukaku o a Lautaro”.

