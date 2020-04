Calciomercato Juventus, scambio col Napoli | C’è anche Higuain!

Le voci riguardanti un mancato di rientro a Torino per la ripresa creano dubbi sul futuro. Spunta un’ipotesi clamorosa!

È una buona stagione sul campo quella della Juventus, che prima dello stop forzato causato dal coronavirus era in lotta per tutte e tre le competizioni e spera di tornare a combattere nelle prossime settimane. La società intanto attende una comunicazione ufficiale riguardo la ripresa prima di chiamare i suoi calciatori che in questa fase di stop sono tornati nelle proprie nazioni.

Tra questi c’è anche Gonzalo Higuain, che per la paura legata a questa emergenza potrebbe decidere anche di non rientrare. Se questa sua probabile intenzione dovesse concretizzarsi, allora il Pipita potrebbe finire sul mercato ancor prima del previsto.

Calciomercato Juventus, proposto Higuain per Milik: il Napoli dice no

La situazione di Higuain è già in bilico da tempo visto che la Juventus potrebbe decidere in ogni caso di effettuare un ricambio generazionale offensivo in estate. Le ultime notizie, però, potrebbero accelerare ancor di più una possibile trattativa per l’addio.

In queste ore, la società bianconera avrebbe anche provato a proporlo al Napoli per un ritorno clamoroso in cambio di Milik. La provocazione della Juventus sarebbe arrivata come risposta alla richiesta eccessiva delle scorse ore dei partenopei per Milik. In entrambi i casi, però, è arrivata risposta negativa e le parti non hanno trovato un accordo.

L’ansia di Higuain per il coronavirus, dunque, potrebbe portare a gesti non condivisi dalla società che anticiperebbe i movimenti per una sua cessione.

