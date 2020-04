Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | Destinazione a sorpresa!

Milan, anche Mourinho pensa a Donnarumma per il dopo-Lloris: nell’affare per il portiere il Tottenham potrebbe offrire Foyth

Il futuro di Gigio Donnarumma in rossonero pare essere sempre più a rischio. L’estremo difensore campano, il cui contratto scadrà nel 2021, sembra essere lontano dal rinnovo con il club meneghino e, per evitare di perderlo a zero, il Milan è pronto a cederlo in estate. Le pretendenti non sembrano mancare: dalla Juventus, che lo segue da tempo, alle altre big d’Europa come Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea, ma non solo.

Calciomercato Milan, Mourinho punta Donnarumma: il piano

Donnarumma non sembra essere l’unico portiere destinato a cambiare squadra. Anche il Tottenham pare infatti intenzionato a cercare un nuovo numero uno, con Mourinho che avrebbe deciso di non puntare più su Hugo Lloris. Il francese è stato accostato proprio al Milan come possibile post-Donnarumma, ma a fare il percorso Milano-Londra potrebbe essere anche il portiere italiano.

Oltre a Maignan del Lilla, lo ‘Special One’ starebbe pensando proprio al numero 99 rossonero come tassello dei suoi ‘Spurs’. Il Tottenham, per abbassare le pretese rossonere, potrebbe decidere di inserire una possibile contropartita tecnica. In questo senso, più che Lloris, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Juan Foyth, difensore centrale argentino classe 1998, già nel mirino della dirigenza milanista. Per età e caratteristiche tecniche, Foyth ha tutte le credenziali per rientrare nello standard richiesto dalla proprietà rossonera. Il Milan lo ha monitorato già in passato e non è escluso che possa proprio essere la dirigenza meneghina a chiedere il centrale argentino, di passaporto comunitario.

Mourinho, per arrivare al portiere campano, sarebbe disposto a sacrificare il giovane sudamericano e sarebbe pronto ad offrirlo al Milan insieme ad un conguaglio attorno ai 40 milioni di euro.

A.G