Calciomercato Milan, Giampaolo pronto a tornare | Pista clamorosa

L’ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo, sembrerebbe pronto ad una nuova avventura: dalla Turchia l’offerta che farebbe risparmiare i rossoneri

Il Milan quest’anno aveva iniziato la propria stagione affidando la panchina a Marco Giampaolo. Dopo sette partite sulla panchina rossonera, di cui tre vinte e quattro perse, arrivò l’esonero. A sostituirlo fu Stefano Pioli, ora in discussione per la prossima stagione. Ma adesso l’ex tecnico potrebbe aiutare il club milanista a risparmiare una somma importante. L’allenatore sarebbe pronto a sedersi di nuovo sulla panchina

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ‘intreccio’ Icardi | Niente Juve: destinazione a sorpresa

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, che beffa per Conte: sfuma il colpo ormai fatto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | C’è la firma

Calciomercato Milan, ‘aiuto’ inaspettato: Giampaolo fa risparmiare i rossoneri

La prossima stagione potrebbe essere quella della rivoluzione in casa Milan, sia a livello societario che per quanto riguarda gli interpreti in campo. Nel frattempo, dopo la parantesi rossonera durata poco più di tre mesi, Marco Giampaolo sarebbe pronto a tornare ad allenare. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sabah Spor‘, l’ex tecnico milanista sarebbe fortemente richiesto in Turchia, dal Fenerbahce. Il molto discusso presidente Ali Koc, vorrebbe affidare la panchina della squadra di Istanbul al tecnico italiano per la sua bravura nel valorizzare i giovani.

Qual’ora l’allenatore dovesse accettare, questa scelta porterebbe il Milan a risparmiare, poiché Giampaolo sarebbe ancora legato al club rossonero per un anno da due milioni lordi, ma in caso di accordo sulla rescissione ne risparmierebbe addirittura quattro. Un aiuto economico che arriverebbe ai rossoneri da un alleato inaspettato, l’ex allenatore esonerato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juve e Inter beffate | Meunier ha scelto