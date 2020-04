Calciomercato Inter, ‘intreccio’ Icardi | Niente Juve: destinazione a sorpresa

L’ex Mourinho potrebbe bussare alla porta dell’Inter per il centravanti argentino in caso d’addio di Kane

Non sono esclusi colpi di scena nel futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è destinato a monopolizzare anche la prossima finestra estiva del mercato, con il Paris Saint-Germain che deve ancora sciogliere le riserve sul riscatto fissato a 70 milioni di euro nell’accordo pattuito con l’Inter. Spettatrice super interessata è la Juventus, che avrebbe messo nuovamente nel mirino Icardi per rinforzare l’attacco.

Oltre al bomber del PSG i bianconeri guarderebbero con interesse anche agli scenari su Gabriel Jesus e Kane, con il nazionale inglese che intriga e non poco Paratici. Il goleador principe del Tottenham potrebbe decidere di lasciare gli ‘Spurs’ a fine stagione e tentare un nuova avventura anche lontano dalla Premier League. E il futuro di Kane potrebbe intrecciarsi a quello di Icardi, con Mourinho pronto a bussare alla porta dell’Inter per il cartellino della punta albiceleste.

Calciomercato Inter, idea Mourinho: Icardi erede di Kane

Icardi è un profilo stimato dal tecnico portoghese, che potrebbe intavolare una trattativa con la sua ex squadra per portarlo a Londra per raccogliere l’eredità di Kane. Il Tottenham con la cessione dell’inglese non avrebbe problemi a versare i 70 milioni di euro richiesti dall’Inter per l’argentino ex Sampdoria e Barcellona, anche se Marotta potrebbe pensare ad un piano alternativo per sfruttare la carta Icardi.

La dirigenza di Viale della Liberazione può infatti chiedere di inserire nella trattativa il cartellino di Ndombele, fin dai tempi di Lione sul taccuino di Marotta e Ausilio. Il francese non è riuscito finora ad ambientarsi nel migliore dei modi nel Tottenham ed è un elemento che farebbe al caso di Conte nello scacchiere nerazzurro.

Tutto però è legato al futuro di Kane: obiettivo complesso per costi e concorrenza (vedi Real Madrid) per la Juve, il cui eventuale addio al Tottenham potrebbe anche intrecciarsi con il destino di Icardi.

G.M.