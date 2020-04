Calciomercato Inter, che beffa per Conte: sfuma il colpo ormai fatto

Calciomercato Inter, brutte notizie per Antonio Conte: rischia di sfumare uno dei suoi obiettivi principali per la prossima stagione

Inter a caccia di rinforzi di alto livello, come noto, per la prossima stagione. Antonio Conte ha chiesto a gran voce alla società alternative di spessore in tutti i reparti e anche qualche rinforzo per l’undici titolare. Servirà una squadra più completa, nella prossima annata, per insidiare realmente il primato in classifica della Juventus. Marotta lo sa e vuole accontentare il suo tecnico, portando avanti varie trattative per mettere le mani su giocatori che possano innalzare l’asticella.

Calciomercato Inter, Giroud si allontana: le ultime sul francese

Uno degli obiettivi inseguiti da tempo rischia però di sfumare. Già a gennaio, l’Inter aveva provato a prendere Olivier Giroud come vice Lukaku. Il francese era seguito anche dalla Lazio, ma alla fine è rimasto al Chelsea. E stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola potrebbe restarci anche nella prossima stagione.

I nerazzurri avrebbero già in mano l’accordo con il bomber, sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno, ma potrebbe non bastare. Questo perché il Chelsea, vista l’evoluzione dell’emergenza coronavirus, potrebbe decidere di trattenere ulteriormente Giroud. Esiste infatti nel contratto un’opzione di rinnovo automatico fino al 2021, che potrebbe essere esercitata visto l’allungamento dei campionati fino all’estate inoltrata e l’incertezza su modalità e tempi della prossima sessione di calciomercato. L’Inter dovrebbe dunque desistere, si tratterebbe di una seconda beffa, più bruciante della precedente.

