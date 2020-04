Calciomercato Inter, dalla Spagna: Eriksen pentito! | Real in agguato

Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter è stato Eriksen, ma a pochi mesi di distanza potrebbe essere cambiato tutto: c’è di mezzo il Real Madrid

L’acquisto di Eriksen dal Tottenham per 20 milioni, la presentazione alla ‘Scala’ di Milano e l’esordio a ‘San Siro’ avevano infiammato l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter. L’impatto del danese, però, è stato al di sotto delle aspettative. Le difficoltà di adattamento di Eriksen con il calcio italiano, però, potrebbero essere figlie di un errore concettuale: Antonio Conte, infatti, nella sua idea di calcio non prevede l’utilizzo di un trequartista puro ed il danese da mezzala fatica molto a livello di gamba. Eriksen non è mai stato un maratoneta del centrocampo, in grado di recuperare palloni davanti alla difesa e poi servire i suoi meravigliosi assist nel cambio di fronte. Per rendere al meglio ha bisogno di poter galleggiare fra il centrocampo e la difesa degli avversari, ma quel ruolo nell’Inter di Conte non è presente. Così, a pochi mesi dal suo spettacolare arrivo a Milano, potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Inter, il Real non molla Eriksen | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Florentino Perez non ha ancora perso le speranze e vorrebbe portare via subito Eriksen dall’Inter. Il patron del Real Madrid potrebbe provare a fare leva sul malessere del danese, causato dalle difficoltà di ambientamento a Milano, per convincerlo a trasferirsi in Spagna. Se l’Inter non fosse intervenuto con decisione a gennaio, versando 20 milioni nelle casse del Tottenham, a fine stagione Eriksen sarebbe stato probabilmente il parametro zero più ambito d’Europa. Sempre secondo ‘Don Balon’, Eriksen sarebbe pentito di non aver aspettato giugno per scegliere la destinazione migliore per il suo futuro.

Il trequartista danese, con i suoi soli 28 anni, è fra i massimi interpreti del ruolo e lo status di ‘top player’ non gli sta affatto largo. Nei prossimi mesi il canto delle sirene del Real Madrid potrebbe tentare Eriksen di lasciare subito la Serie A, oppure potrebbe spingerlo ancora di più a voler dimostrare il proprio valore anche in Italia. Qualora Conte dovesse riuscire a disegnargli l’abito tattico più idoneo, infatti, il danese non avrebbe alcuna difficoltà a diventare uno dei punti cardine dell’Inter.

