Calciomercato Inter, addio in estate | Mourinho vuole il big nerazzurro

In casa Inter si continua a lavorare in vista della prossima stagione con il calciomercato estivo che potrebbe portare sorprese inattese alla rosa di Conte. In tal senso, un Big del tecnico pugliese sarebbe finito nel mirino del Tottenham dell’ex Jose Mourinho pronto a portarlo a White Hart Lane: ecco di chi si tratta.

Antonio Conte (Getty Images)Secondo quanto riportato da ‘Express.co.uk‘, Jose Mourinho avrebbe posto la sua attenzione su un pilastro nerazzurro. Lo ‘Special One‘ ha infatti messo nel mirino Diego Godin, difensore uruguagio arrivato poco meno di dodici mesi fa a parametro zero. L’ex Atletico Madrid ha fino ad ora deluso, con Conte che non gli ha dato piena fiducia fino a questo momento. Con sole 16 presenze in campionato e la prospettiva di giocare meno il prossimo anno, Godin potrebbe quindi cambiare aria.

L’allenatore portoghese è a caccia di colpi di spessore in ogni reparto per rinforzare gli ‘Spurs’ in ottica futura. In tal senso, però, lo scippo a Conte sarebbe incisivo. L’ex allenatore di Juventus e Chelsea sarebbe infatti propenso a dare maggiore spazio in futuro al centrale 34 originario di Rosario.

Godin, in scadenza nel 2022 con l’Inter, rimarrebbe quindi in cima alla lista del Tottenham in vista di giugno. Una sfida a distanza dunque tra la passata e la presente guida tecnica interista.

