Calciomercato Inter e Milan, duello a distanza | Assalto in Spagna

Continua il duello a distanza tra Inter e Milan per rinforzare le corsie esterne: nel mirino un talentuoso giocatore della Liga

Inter e Milan non si fermano. Continua il duello a distanza tra le due compagini milanesi in vista della prossima stagione. Sia Beppe Marotta che Ivan Gazidis starebbero pensando ad un nuovo piano per le corsie esterne. E così nelle ultime ore, dalla Spagna, è spuntato il nome di un nuovo profilo davvero interessante per Inter e Milan.

Calciomercato Inter e Milan, nuovo nome per la fascia: spunta Emerson

Come svelato dal quotidiano “Mundo Deportivo” il nuovo profilo corrisponde al laterale destro del Betis, di proprietà del Barcellona, Emerson, di appena 21 anni. Extra-comunitario, sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento del Tottenham, ma il club blaugrana potrebbe pensare ancora ad un prestito a Siviglia.

Inoltre, lo stesso club catalano potrebbe pensare a lui in caso di addio di Semedo nella sessione estiva di calciomercato. In questa stagione Emerson ha collezionato ben 2145 minuti complessivi realizzando ben tre gol conditi da cinque assist vincenti ai propri compagni. L’Inter potrebbe anche farlo inserire in una possibile trattativa per Lautaro Martinez visto che l’attaccante argentino piace da tempo al Barcellona.

Il calciomercato non si ferma con idee davvero importanti per il futuro. Inter e Milan pensano ad un prospetto per rinforzare le fasce laterali.

