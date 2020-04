Calciomercato Milan, futuro panchina | Decisione presa

Il Milan continua a lavorare per il futuro con numerose operazioni di mercato di Ivan Gazidis: la posizione su Pioli è già stata decisa

Sono mesi interminabili e davvero pesanti per il mondo del calcio dopo la sospensione improvvisa delle varie ompetizioni a seguito della pandemia Coronavirus. Ma le big d’Italia e d’Europa, tra cui il Milan, starebbero così lavorando sotto traccia per le numerose operazioni di mercato. In casa rossonera l’argomento più acceso riguarda la conferma o meno di Stefano Pioli, pronto ad essere sostituto da Rangnick ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, bomba dalla Spagna: via libera Kante

Calciomercato Milan, la decisione definitiva su Pioli

L’allenatore emiliano, arrivato per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo, ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Da gennaio in poi, grazie soprattutto all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sono arrivati i primi risultati importanti. Anche con Pioli sono, però, giunti tonfi incredibili e così, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il suo futuro sembra ormai già segnato. Molto dipenderà, sì, dalle prossime dodici giornate di Serie A qualora si dovesse riprendere a scendere in campo dopo l’emergenza. Al Fondo Elliott non sono affatto piaciute alcune orribili sconfitte, come il poker a Bergamo contro l’Atalanta o come il derby di Milano (dal 2-0 al 2-4).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio folle: 70 milioni più un giocatore

Anche con Stefano Pioli in panchina non sono arrivati successi incredibili e così il suo futuro sarebbe già lontano da Milano. Già alcuni giocatori avrebbero già la valigia, come aggiunge “Il Corriere dello Sport” e così per l’allenatore emiliano potrebbe arrivare il quinto esonero in sette stagioni. Per il suo posto è corsa fra Rangnick (sempre in pole), Emery (nome anticipato da CmNews) e Marcelino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: