Calciomercato Inter, scambio folle | 70 milioni più un giocatore

Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. A Marotta arriva un’offerta folle: 70 milioni di euro più un giocatore per Lautaro Martinez.

In attesa di capire se e quando si potrà tornare a giocare, a tenere banco sono le trattative di calciomercato. In casa Inter il nome più caldo è sempre quello di Lautaro Martinez. Non è un mistero che il Barcellona le stia provando tutte pur di strappare il centravanti argentino al club meneghino che, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarlo partire a meno che qualcuno non sia disposto a pagare la clausola di rescissione fissata a 111 milioni di euro. Peraltro il ‘Toro’, nonostante le parole del suo agente che a più riprese ha dichiarato che chiunque vorrebbe giocare insieme a Messi, è molto legato ai colori nerazzurri, tanto da essere rimasto a Milano senza sfruttare la possibilità di tornare in patria come fatto da altri compagni per l’emergenza coronavirus.

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lautaro: mega offerta con scambio

Il Barcellona, tuttavia, non è l’unico club interessato a Lautaro Martinez. L’ex Racing ha diversi estimatori anche nella Premier League inglese. Dopo il Chelsea, anche il Manchester City avrebbe presentato una super offerta all’Inter: secondo il portale ‘Todo Fichajes’, il manager catalano Pep Guardiola avrebbe messo sul piatto 70 milioni di euro più il cartellino di Joao Cancelo per convincere Beppe Marotta a cedere il numero 10 nerazzurro e farne l’erede del connazionale Aguero.

L’esterno portoghese sarebbe ben felice di tornare ad Appiano Gentile e a colmare la lacuna sulla corsia destra di Conte. Ma resta il fatto di non volersi privare di un talento come il ‘Toro’. Affare in divenire.

