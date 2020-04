Calciomercato Inter, addio Sanchez | Sostituto in Serie A

L’Inter pensa già a rinforzare l’attacco del prossimo anno. A fine stagione Alexis Sanchez andrà via: caccia all’erede del cileno.

Qualche sprazzo di talento e troppi infortuni per Alexis Sanchez nella sua seconda avventura italiana. Con la maglia dell'Inter infatti il cileno si sarebbe dovuto rilanciare ad alti livelli, diventando il jolly offensivo di Conte, da impiegare per spaccare le partite e per dare il giusto rifiato alla coppia Lautaro-Lukaku. Niente di tutto questo è però accaduto fin qui con appena un gol in campionato per l'ex United e Arsenal che tra problemi fisici e prestazioni sottotono è apparso il lontano ricordo del calciatore ammirato ai tempi dell'Udinese. Sanchez non è riuscito ad incidere come ci si aspettava all'Inter e salvo clamorosi colpi di scena al momento difficili da immaginare, al termine del prestito dovrebbe fare ritorno a Manchester.

Calciomercato Inter, addio Sanchez: idea dall’Atalanta

L’Inter dunque avrebbe già deciso di non esercitare alcuna opzione per estendere il prestito del cileno. Una situazione che porterà Marotta la prossima estate a cercare un sostituto che possa andare a colmare il vuoto nel roster di Conte. Per caratteristiche tecniche e fisiche il jolly perfetto potrebbe essere Luis Muriel, attaccante dell‘Atalanta che alla corte di Gasperini sta esprimendo quel potenziale sopito per troppo tempo. I bergamaschi lo hanno acquistato solo l’estate scorsa a titolo definitivo dal Siviglia e potrebbero incassare già una corposa plusvalenza in vista di una sua eventuale cessione.

13 reti da co-titolare per Muriel in questa stagione di Serie A. Questo il bigliettino da visita dell’ex Fiorentina e Udinese che andrebbe a sposarsi alla perfezione con le caratteristiche del modulo di Conte. L’Inter potrebbe dunque pensare a lui per sostituire il partente Sanchez, anche se non sarà così semplice convincere l’Atalanta che difficilmente tratterebbe per meno di 25 milioni di euro la cessione del proprio numero 9.

