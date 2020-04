Calciomercato Inter, erede Lautaro | Cifra shock!

La prossima estate potrebbe portare Lautaro Martinez lontano da Milano, l’Inter allora si cautela cercando il sostituto: l’ultima idea vale 135 milioni.

Il Coronavirus potrebbe avere un grosso impatto sul calciomercato: i grandi club potrebbero trovarsi con molti obiettivi in mente e pochi soldi da investire. Una situazione che potrebbe non toccare l’Inter che, in caso di cessione di Lautaro Martinez, si troverebbe un tesoretto non indifferente nelle proprie casse. L’addio dell’argentino avrebbe anche un ulteriore risvolto: Marotta sarebbe chiamato a trovare un degno sostituto da affiancare a Lukaku nell’attacco nerazzurro. L’ultima idea dell’Inter arriva dalla Liga e ha un valore di 135 milioni, quello della clausola rescissoria.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nome nuovo per la fascia | Costa 50 milioni!

Calciomercato Inter, Inaki Williams per il dopo Lautaro | Le ultime

Uno dei candidati a possibile successore di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter, secondo ‘GOL Digital’, sarebbe Inaki Williams. Lo spagnolo di origini ghanesi dell’Athletic Bilbao è uno degli attaccanti più promettenti del calcio iberico. I 10 goal stagionali hanno acceso l’interesse dell’Inter, ma la clausola rescissoria fissata dal club basco è spaventosa: 135 milioni di euro. Superiore perfino a quella di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Simeone rovina i piani di Marotta | Prove di rinnovo

L’attaccante basco è diventato il primo marcatore di colore nella storia dell’Athletic, con una reta segnata in Europa League contro il Torino. Un segno del destino, magari. La Serie A potrebbe essere la prossima tappa della sua carriera. Il grande ostacolo è rappresentato, certo, dall’importo monstre della clausola rescissoria. I baschi, poi, sono da sempre degli ossi duri con cui trattare e non sembrano intenzionati a fare sconti. La svalutazione economica che potrebbero subire i calciatori a seguito del Coronavirus, inoltre, è un altro fattore che complica notevolmente i piani di Marotta.

L’Inter prova a trarre il meglio da Lautaro Martinez e, intanto, si cautela cercandone il sostituto: dalla Spagna c’è Iñaki Williams.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus | Juventus, ‘bufera’ Ronaldo in Portogallo: le ultime

Emergenza coronavirus | Ripartenza Liga, piano clamoroso: i dettagli

Calciomercato Juventus, impresa Paratici | Due top con gli scambi