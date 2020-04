Calciomercato Juventus, impresa Paratici | Due top con gli scambi

La Juventus continua senza sosta per rinforzare la propria rosa a disposizione in vista della prossima stagione: doppio colpo senza spendere un euro

A causa dell’emergenza Coronavirus a partire dalla prossima stagione ci sarebbero numerosi scambi tra le big d’Europa. Così anche la Juventus starebbe pensando a varie strategie per arrivare agli obiettivi prefissati con scambi davvero significativi.

Come svelato da “SportMediaset” il club bianconero avrebbe messo nel mirino Gigio Donnarumma e Federica Chiesa. Per l’estremo difensore del Milan ci potrebbe essere l’inserimento di Federico Bernardeschi, che non ha trovato tanto spazio sotto la gestione di Maurizio Sarri. Già a gennaio il suo profilo sarebbe finito nelle mire del club rossonero. L’altra idea di mercato riguarda da vicino l’esterno offensivo viola, che piace da tempo alla dirigenza bianconera. Come scambio la Juventus potrebbe inserire nella trattativa l’esterno offensivo brasiliano, Douglas Costa, pronto a dire addio in estate.

La prima operazione sarebbe molto più semplice rispetto alla seconda. Risulta più difficile il possibile scambio Chiesa-Douglas Costa: il presidente del club viola, Rocco Commisso, potrebbe cedere l’esterno italiano, ma il problema resta circa l’ingaggio del talentuoso giocatore sudamericano che è abbastanza alto per la Fiorentina.

La Juventus proverà ad essere ancora una volta la protagonista in sede di mercato con un doppio scambio clamoroso.

