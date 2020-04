Inter, Simeone rovina i piani di Marotta | Prove di rinnovo

Marotta potrebbe aver trovato una grande occasione nell’Atletico, ma Simeone gli rovina i piani: proposta di rinnovo e clausola lievitata.

L’Inter nell’ultimo anno ha rivoluzionato il proprio centrocampo inserendo, nell’ordine, Barella, Sensi e poi Eriksen. Un netto miglioramento qualitativo rispetto agli scorsi anni, ma Antonio Conte in stagione si è mostrato ancora insoddisfatto. Per questo motivo Marotta sta scandagliando il mercato in cerca di un grande innesto per il centrocampo nerazzurro. L’occasione, adesso, potrebbe essere stata individuata nell’Atletico Madrid: per avere il talento di Simeone l’Inter deve pagare la clausola di 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, obiettivo in casa Simeone | Servono 50 milioni!

Calciomercato Inter, occasione Thomas Partey | Clausola da 50 milioni

L’Inter potrebbe avere trovato l’uomo giusto per rinforzare il centrocampo di Conte: come riportato da ‘Mundo Deportivo’, i nerazzurri starebbero valutando la possibilità di pagare la clausola rescissoria da 50 milioni per Thomas Partey. Il calciatore ghanese è cresciuto molto e nell’ultimo anno è diventato un punto fermo per Simeone. Per questo motivo l’Atletico Madrid vuole riuscire a rinnovare il contratto di Thomas Partey, aumentando il valore della clausola.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, caos totale | Dimissioni e stagione a rischio cancellazione

La finestra a disposizione dell’Inter per riuscire a strappare il centrocampista classe ’93 all’Atleti per ‘soli’ 50 milioni rischia di chiudersi presto. Oltre all’interesse dei nerazzurri, il quotidiano spagnolo riporta anche di una Roma che rimane vigile su Partey. Marotta potrebbe aver trovato il grande colpo per il centrocampo dell’Inter, ma deve accelerare i tempi per riuscire a realizzarlo.

L’Inter rimane in pressing per Thomas Partey: per strapparlo all’Atletico Madrid occorrono 50 milioni, quelli della clausola rescissoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, impresa Paratici | Due top con gli scambi

Emergenza coronavirus | Ripartenza Liga, piano clamoroso: i dettagli

Calciomercato Juventus, colpo in Inghilterra: c’è lo scambio