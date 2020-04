Calciomercato Inter, obiettivo in casa Simeone | Servono 50 milioni!

Beppe Marotta lavora già per il prossimo mercato, l’obiettivo è rendere ancor più competitiva la rosa nerazzurra. Piace un big a centrocampo

È stata una stagione tutto sommato positiva fin qui per l’Inter. Prima dello stop forzato causato dal coronavirus, la società nerazzurra ha assaporato per diversi tratti il primo posto in classifica in un’avvincente lotta con la Juventus. Le ultime due sconfitte contro i bianconeri e la Lazio, però, hanno fatto scivolare la squadra allenata da Antonio Conte troppo dietro rispetto alla vetta, ma ciò non toglie il buon cammino fatto fin qui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare con l’altra big | Raiola ‘regista’

La società può ritenersi soddisfatta per il rendimento avuto in questi mesi, ma c’è voglia di crescere ancora e migliorare la base costruita l’estate scorsa. Beppe Marotta è già al lavoro per sfruttare le occasioni che ci saranno nella prossima sessione di mercato in modo da rendere la rosa attuale ancor più competitiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Douglas Costa | Offerto a metà prezzo

Calciomercato Inter, per il centrocampo obiettivo Thomas Partey: l’Atletico prova a blindarlo

Un reparto che potrebbe subire delle modifiche è il centrocampo. In particolare, potrebbe esserci l’interesse per mediani in grado di recuperare palloni e dotati di buon fisico. Un nome che potrebbe fare al caso di Antonio Conte, potrebbe essere Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, triplo addio | Annuncio in diretta tv

C’è una clausola di 50 milioni di euro che l’Inter vorrebbe provare a sfruttare. Prima però bisogna seguire la sua situazione, perché i Colchoneros stanno cercando di blindare il proprio centrocampista con un rinnovo. Beppe Marotta osserva e resta vigile e si prepara all’assalto qualora non dovesse concretizzarsi il prolungamento di contratto.

Thomas Partey ha tutte le caratteristiche necessarie per il gioco e il modulo che sta attuando l’Inter in questi mesi, per cui potrebbe essere il centrocampista perfetto per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, occasione dalla Germania | C’è anche il Napoli

Calciomercato Inter, clamoroso ritorno: Marotta fiuta l’affare