Coronavirus, caos totale | Dimissioni e stagione a rischio cancellazione

Come il calcio, anche la Moto Gp e la Pallavolo temono il peggio a causa del coronavirus: c’è il rischio di cancellazione dei campionati

Il coroanvirus ha creato scompiglio tra le competizioni sportive di ogni genere. Non solo il calcio, ma anche la Moto Gp e la Pallavolo rischiano di vedere cancellati i rispettivi campionati. Dorna Sports ha infatti rilasciato il seguente comunicato: “La pandemia di coronavirus è in corso e ha già portato a revisioni del calendario 2020 per il Campionato mondiale MotoGP, incluso il rinvio o la riprogrammazione di una serie di eventi. Alla luce della continua incertezza, Dorna Sports ci tiene a ribadire che la corsa è la massima priorità nel 2020”.

Poi prosegue: “Lo scopo di ogni parte coinvolta è di ricominciare a correre non appena è sicuro farlo. Il nostro obiettivo principale è sempre stato e rimarrà di organizzare la stagione 2020 con il maggior numero possibile di Gran Premi, concludendo entro l’anno solare 2020”. Ancora, nella nota si legge: “Tuttavia, agiremo sempre in linea con i consigli sulla salute e la sicurezza dei governi e delle autorità sanitarie competenti. Se la pandemia continua a mettere le nostre vite e lo sport in attesa più a lungo di quanto nessuno di noi sia in grado di anticipare e le restrizioni di viaggio rimangono in vigore, solo come ultima risorsa Dorna Sports prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020“.

Pallavolo, c’è il via alla cancellazione

Se per il calcio e per il Motomondiale si sta dunque provando ogni strada percorribile per ripartire e portare a termine i campionati, con l’ombra sempre temibile della cancellazione degli stessi, la Pallavolo spazza via ogni dubbio. Una decisione è infatti già arrivata: si procederà con la cancellazione dei campionati della stagione attuale. La scelta in questione ha creato un grande caos, come facile da immaginare.

I presidenti della Lega Pallavolo Serie A Diego Mosna e Mauro Fabris si sono infatti dimessi dopo la scelta della Fipav di cancellare il campionato.

