Calciomercato Juventus, colpo in Inghilterra: c’è lo scambio

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa per i bianconeri in Premier League: può arrivare un fedelissimo di Maurizio Sarri

La Juventus al lavoro per le prossime operazioni di calciomercato. Il CFO Paratici vuole rinforzare la rosa bianconera e per farlo sembra pronto anche a qualche sacrificio importante. Dall’Inghilterra, giunge voce che Kantè, vecchio pallino dei campioni d’Italia, è stato messo sul mercato dal Chelsea. Lo riporta il ‘Sun’, secondo cui i Blues, di fronte alla giusta offerta, cederanno il francese, che in questa stagione a causa degli infortuni ha dato un contributo limitato. L’idea potrebbe essere uno scambio alla pari con Miralem Pjanic. Età e valutazione di mercato dei due giocatori grosso modo coincidono, il bosniaco non è più un intoccabile nel progetto Sarri. Che invece potrebbe riabbracciare un giocatore che nella sua esperienza in Inghilterra ha fatto le sue fortune.

