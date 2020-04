Calciomercato Juventus, sfida all’Inter in A | Paratici cala il jolly

La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo e prepara le mosse da attuare nella prossima estate. C’è il piano per battere l’Inter

La Juventus inizia a preparare il nuovo piano per il prossimo calciomercato. I bianconeri fin qui hanno vissuto una stagione positiva anche se poco convincente, che ha evidenziato delle lacune in particolare a centrocampo. Il gioco richiesto da Maurizio Sarri è ricco di tocchi di prima e di precisione, per cui è necessario avere gli uomini giusti soprattutto in mezzo al campo.

Forse anche per questo c’è stata qualche difficoltà di troppo, perché il reparto che dovrebbe essere il fulcro del gioco ha dimostrato di avere più quantità che qualità. Miralem Pjanic ha vissuto i primi mesi straordinari ma poi è calato e ne ha risentito il resto della squadra. Per questo, per la prossima estate, i rinforzi più importanti potrebbero arrivare proprio a centrocampo.

Calciomercato Juventus, pronto il riscatto di Mandragora per arrivare a Castrovilli!

Il sogno più grande per i bianconeri è sicuramente Paul Pogba, ma la difficoltà della trattativa portano la Juventus a studiare anche altri colpi in mezzo al campo. Un nome che sta facendo benissimo in questi mesi e piace alla Juventus è Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il centrocampista ha dimostrato di avere ottime qualità e un potenziale di crescita elevato ma su di lui c’è anche l’Inter.

Fabio Paratici starebbe studiando la mossa per battere la concorrenza e, come riporta Tuttosport, potrebbe mettere sul piatto Rolando Mandragora che interessa alla Fiorentina. Quest’ultimo, in forza all’Udinese, potrebbe essere riscattato dai bianconeri per 26 milioni di euro per poi essere inserito nella trattativa per Castrovilli o magari per Federico Chiesa, altro obiettivo della ‘Vecchia Signora’.

Dunque, dopo Lukaku, Kulusevski ed Eriksen non sembrano finire i duelli di mercato tra Juventus e Inter.

