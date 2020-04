Calciomercato | Colpo Messi, l’Inter ci crede: ecco le cifre

Messi all’Inter sembra fantacalcio. L’affare sembra difficile, ma l’operazione potrebbe essere meno complicata del previsto: ecco la strategia dei nerazzurri

Nonostante un periodo difficile a causa dell’emergenza Coronavirus, i tifosi dell’Inter non stanno più nella pelle dopo l’indiscrezioni di un possibile trasferimento di Lionel Messi al club nerazzurra. La notizia non trova conferme e sembra davvero un’operazione da fantacalcio. Ma con il presidente Zhang non è mai detta l’ultima parola.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, ESCLUSIVO Stendardo: “Basta polemiche, serve un intervento dello Stato”

Calciomercato Inter, Messi si sogna ancora

Messi all’Inter è una trattativa molto difficile, ma come svelato anche dall’ex presidente Massimo Moratti tutto è sempre possibile con la società nerazzurra. Il campione argentino starebbe discutendo proprio in questi mesi il rinnovo e, dopo le polemiche all’interno della società catalana, un suo possibile addio nelle sessioni di calciomercato potrebbe corrispondere anche a realtà.

LEGGI ANCHE ->>> Coronavirus, caos totale | Dimissioni e stagione a rischio cancellazione

Tutto dipenderà sempre dalla decisione della Pulce. Come svelato dall’edizione odierna “Tuttosport” in caso di addio di Messi, il Barcellona lo lascerebbe partire accettando anche la cifra simbolica di 100 milioni di euro (come fece il Real Madrid per Cristiano Ronaldo): la cosa più difficile resta l’ingaggio visto che costerebbe più di 90 milioni tra ingaggio e ammortamenti vari. Dalla società milanese arrivano già le smentite, ma Suning sarebbe sempre al lavoro sotto traccia per cercare di regalare un nuovo sogno ai propri tifosi.

Anche lo stesso campione argentino ha svelato su Instagram che si tratterebbe di fake news: il suo presente e futuro si chiama Barcellona, ma tutto potrebbe cambiare rapidamente. L’Inter sta sempre alla finestra per la Pulce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, triplo addio | Annuncio in diretta tv