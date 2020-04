Calciomercato Juventus, il bomber dall’Argentina | I dettagli

La Juventus è sempre vigile sul calciomercato, Fabio Paratici avrebbe spostato il suo mirino in Sud America: il nuovo obiettivo arriva dal club argentino

Con i campionati sospesi e le tante incognite su un’eventuale ritorno in campo, le società si concentrano sulla finestra estiva di calciomercato. La Juventus sembrerebbe aver puntato un calciatore classe 2000 in Argentina. Arrivano così le dichiarazioni dell’agente del giocatore. Sfida alla Roma per l’attaccante del Boca Juniors.

Calciomercato Juventus, Paratici sfida Petrachi per l’attaccante del Boca Juniors

La Juventus è uno dei migliori club europei per quanto riguarda la scoperta di giovani talenti da trasformare in fenomeni. Il CFO juventino, Fabio Paratici, sembrerebbe aver aggiunto nella lista dei possibili acquisti un attaccante del Boca Juniors. Secondo quanto dichiarato dall’agente del giocatore a ‘Radio La Red’, la squadra bianconera avrebbe messo nel mirino Jan Hurtado, centravanti venezuelano classe 2000. Il prezzo del calciatore al momento si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Roma, anche se i giallorossi non avrebbero avviato ancora i contatti,ma la carta in più che avrebbero i capitolini sarebbe l’amicizia tra l’attaccante e Daniele De Rossi, maturata durante l’esperienza argentina dell’ex capitano romanista.

L’agente di Hurtado, Rodolfo Baque, ha inoltre dichiarato che il giocatore preferirebbe restare al Boca, anche se sa che l’allenatore degli ‘xeneizes‘ potrebbe decidere di cederlo. Inoltre, sostiene il procuratore, che il campionato perfetto per lui sarà quello brasiliano. Vedremo se l’attaccante sceglierà di giocare in Serie A e quale delle due squadre italiane avrà la meglio.

