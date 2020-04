Calciomercato Inter, nome nuovo per la fascia | Costa 50 milioni!

Uno dei focus di Marotta per il calciomercato estivo è quello di rinforzare gli esterni dell’Inter: l’ultima idea dei nerazzurri arriva dal Portogallo.

La crescita dell’Inter con l’arrivo di Antonio Conte è stata netta: i nerazzurri sono passati da un quarto posto strappato all’ultimo respiro a giocarsi lo scudetto con Juventus e Lazio. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di fare un ulteriore salto di qualità e per farlo bisogna intervenire sul mercato: una delle lacune da colmare è quella degli esterni. Per questo motivo Marotta rimane sulle tracce di giocatori come Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma l’ultima idea dei nerazzurri potrebbe spiazzare tutti.

Calciomercato Inter, spunta Jesus Corona per la fascia | Costa 50 milioni

L’Inter rimane concentrata anche sul calciomercato e Marotta ha un nome nuovo per l’esterno: secondo quanto rivelato da ‘A Bola’, i nerazzurri sarebbero interessati a Jesus Corona. Il messicano classe ’93 è un autentico funambolo della fascia, capace di realizzare 2 goal e 17 assist in questa stagione. Per l’Inter c’è un grande ostacolo: il Porto lo valuta 50 milioni di euro e non è disposto a concedere il minimo sconto.

Le grandi prestazioni di Jesus Corona in stagione, però, avrebbero stregato gli uomini di mercato nerazzurri: se dovesse arrivare l’ok di Conte, l’Inter potrebbe accontentare le richieste del Porto. I nerazzurri non sono l’unico club di Serie A sull’esterno messicano: anche la Roma lo segue da diversi mesi. Marotta, poi, deve guardarsi anche dalla concorrenza estera, con Everton, Valencia e West Ham pronte a rilanciare.

