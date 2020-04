Calciomercato Juventus, Florentino Perez “arrabbiato” | Chance per il top player

Calciomercato Juventus, Paratici osserva attentamente la situazione in casa Real Madrid e culla un nuovo colpaccio dopo Cristiano Ronaldo

La crisi di liquidità che potrebbe colpire molti club calcistici dopo l’emergenza coronavirus non sembra preoccupare particolarmente la Juventus. I bianconeri osservano il mercato alla ricerca di opportunità importanti, l’intenzione è di mettere a segno almeno uno o due colpi di livello assoluto in vista della prossima stagione. Il CFO Paratici si prepara a regalare ai tifosi grandi giocatori e un’occasione notevole potrebbe arrivare dal Real Madrid, come già avvenuto con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, occasione Hazard: le ultime

La Juventus in particolare sogna Eden Hazard, che dopo una sola stagione potrebbe già dire addio ai ‘Blancos’. Situazione molto particolare quella del talento belga, arrivato al Bernabeu nella piena maturazione calcistica dopo ottime annate al Chelsea. Si pensava che potesse essere il giocatore giusto per riproporre ad altissimi livelli la squadra, essendo stato oltretutto una precisa richiesta di Zidane. Ma le cose non sono andate così. Appena 15 presenze totali con la maglia del Real e un solo gol, parlare di rendimento deludente forse è persino riduttivo.

Come riporta ‘Don Balon’, il disappunto di Florentino Perez è evidente. Il numero uno madridista avrebbe preferito acquistare un altro giocatore al suo posto e adesso, considerando che si parla di un giocatore che va per la trentina, valuta una cessione per recuperare il denaro investito su di lui. Un affare da 130 milioni di euro totali. La Juventus, anche sfruttando la congiuntura economica, potrebbe provare ad approfittarne, spuntando un prezzo un po’ inferiore per portare a casa un calciatore le cui qualità restano indubbie.

