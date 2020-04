Calciomercato Inter, caccia all’esterno: affare da 20 milioni

L’Inter pensa già ai rinforzi per la stagione 2020/21 e, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo per le fasce

Alcuni innesti mirati nel prossimo calciomercato estivo per il definitivo salto di qualità, sia in Italia che in campo internazionale. L’Inter di Conte potrebbe quindi ben presto accogliere più di un colpo, con l’emergenza primaria per la compagine nerazzurra che riguarda gli esterni. In tal senso, Marotta pare pronto a tornare alla carica per un vecchio obiettivo interista.

Calciomercato Inter, Marotta ripensa ad Acuna: gli scenari

Con Asamoah che non garantisce la giusta affidabilità visto i continui problemi fisici del ganese, il focus di Marotta rimane un esterno mancino che sostituisca l’ex Udinese. Secondo quanto riportato dal portoghese ‘A Bola‘, il club di Steven Zhang avrebbe tutta l’intenzione di tornare alla carica per Marcos Acuna. Il talentuoso esterno argentino era già stato vicino alla maglia nerazzurra lo scorso gennaio, adesso Marotta starebbe ripensando all’assalto decisivo.

Un interesse mai sopito quello del club meneghino che, nonostante la lunga scadenza del laterale con lo Sporting Cp (2023), pare convinto della buona riuscita dell’operazione. Il club portoghese starebbe infatti valutando la cessione del 28enne ex Racing, per una cifra non lontana dai 20 milioni di euro.

Le prossime settimane potrebbero essere dunque decisive per Acuna che, in stagione, ha collezionato ben 30 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti. Oltre ai già citati più volte Emerson Palmieri e Marcos Alonso per l’Inter, anche Acuna resta sul taccuino di Marotta per giugno.

