Calciomercato Inter, colpo in attacco: Conte vuole l’ex juventino

Il calciomercato dell’Inter vedrà molto probabilmente il ritorno di Sanchez allo United dopo il prestito: Conte spinge per un ex Juventus

L’Inter e Antonio Conte sono già proiettati alla stagione 2020/21, a partire dalla prossima sessione di calciomercato che rischia di regalare diversi colpi di scena. In particolar modo l’attacco, oltre al sogno Messi, potrebbe subire diversi cambiamenti tra innesti e cessioni. Con Sanchez che pare sempre più vicino a salutare il club di Zhang, il nome caldo è un vecchio pupillo di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, addio Sanchez: il piano di Marotta

Alexis Sanchez e l’Inter, un amore mai pienamente sbocciato e che potrebbe finire definitivamente nei prossimi mesi estivi. Il cileno, anche a causa dei tanti infortuni stagionali, ha fatto grande fatica ad integrarsi con la rosa di Conte mostrando solo a tratti le sue grandi qualità. Ecco che, vista la scadenza del prestito fissata al prossimo giugno, l’ex Barcellona lascerà i nerazzurri per lasciar spazio ad un nuovo colpo in entrata. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il nome caldo sarebbe quello di Sebastian Giovinco.

L’ex Juventus è il nome preferito da Conte per completare il reparto d’attacco e viene considerato il profilo ideale per affiancare Lukaku. A 33 anni l’ex Empoli vorrebbe tornare in Italia ed ecco che il treno nerazzurro potrebbe approfittarne già in estate. Dopo il Toronto e l’Al-Hilal, Conte vorrebbe riabbracciare il suo pupillo alla Juventus.

Giovinco nell’ultima annata ha collezionato 25 presenze con 6 reti e 8 assist vincenti. Marotta dovrà fare i conti con il Parma che già lo scorso gennaio aveva tentato invano di riportare la ‘Formica Atomica’ in Serie A.

S.C