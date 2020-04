Calciomercato Milan, rivoluzione in vista | Colpo United!

Per il calciomercato estivo del Milan, spunta un nuovo obiettivo dalla Premier League: si guarda in casa Manchester United

La prossima sessione estiva di calciomercato per il Milan sarà quella della rivoluzione. Oltre a cercare un volto nuovo che possa guidare la squadra rossonera, si cercano volti nuovi da inserire in rosa. Il mirino della dirigenza milanista si sarebbe spostato sulla Premier League. Spunta cosi il nuovo obiettivo del Milan. Si osserva un calciatore in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo dalla Premier | Spunta Pereira

Con il campionato fermo in casa Milan si ragiona su come agire nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal ‘Manchester evening news‘, il Manchester United starebbe pensando alla cessione di alcuni esuberi, così da fare cassa per i prossimi acquisti. Così la società rossonera avrebbe fiutato l’occasione ed avrebbe messo gli occhi su Andres Pereira, uno dei calciatori in uscita da Manchester. Il calciatore classe 1996, sarebbe un acquisto in linea con il piano per la rivoluzione che Gazidis vorrebbe attuare al Milan, portando numerosi giovani in rossonero.

Il brasiliano sarebbe valutato intorno ai 20 milioni, ma può partire anche per 15: con la maglia dei ‘red devils‘ quest’anno ha collezionato 32 presenze, segnando anche due gol. La sua duttilità a centrocampo potrebbe essere una carta importante nella nuova rosa rossonera. Vedremo se Ivan Gazidis deciderà di puntare su di lui per allestire il nuovo Milan della prossima stagione.

