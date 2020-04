Calciomercato Milan, lanciata la sfida a Juventus e Inter

Calciomercato Milan, i rossoneri irrompono su un obiettivo di mercato di Juventus e Inter: la strategia del Diavolo per piazzare il colpo

Il Milan, nonostante le difficoltà finanziarie dell’ultimo periodo e un nuovo progetto a basso impatto economico, sembra intenzionato a piazzare almeno un grande colpo di mercato in estate. A sorpresa, Gazidis irrompe su Sandro Tonali, giocatore già inseguito da Juventus e Inter. I rossoneri non potrebbero offrire al centrocampista la grande ribalta continentale. Ma, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, vogliono spingere sulla possibilità di regalargli una maglia da titolare e giocare con continuità. Secondo la ‘rosea’, inoltre, il piano sarebbe reperire le risorse economiche per lanciare l’assalto al Brescia tramite due cessioni pesanti nel reparto. Vendendo Kessie e Paquetà, il Milan conta di raggranellare tra i 50 e i 60 milioni per convincere Cellino a vendere.

