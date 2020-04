Calciomercato, Juventus shock | “Addio Ronaldo non mi sorprende”

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio giocato ma non il calciomercato. Arrivano dichiarazioni importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo

È una stagione positiva per la Juventus, che prima dello stop forzato causato dal coronavirus è rimasta agganciata a ogni obiettivo prefissato in estate. La compagine bianconera ha avuto qualche difficoltà ma è riuscita comunque a rialzarsi e non perdere di vista le tre competizioni più importanti.

Il bel gioco di Maurizio Sarri è stato attuato raramente e la squadra a volte è stata troppo superficiale, ma Cristiano Ronaldo si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori calciatori al mondo trascinando i bianconeri nei momenti di difficoltà.

Calciomercato Juventus, l’ex compagno di Cristiano Ronaldo: “Se tornasse al Real non sarei sorpreso”

Il futuro del portoghese, però, sembrerebbe in bilico per le troppe voci che arrivano dalla Spagna. A parlare del futuro di Cristiano Ronaldo è Josè Fonte, difensore del Lille che è stato compagno di squadra del numero 7 bianconero.

Ecco le parole del portoghese rilasciate a Jim White, conduttore di Talk Sport: “So che adora Madrid, questa è una certezza. Ama il Real, è uno dei club più grandi al mondo se non proprio il più grande. Ha lasciato tanti amici lì, non mi sorprenderebbe se tornasse nei Blancos”.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, dunque, sembrerebbe essere tornato in bilico e i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire quale maglia vestirà il portoghese nella nuova stagione.

