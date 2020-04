Calciomercato Inter, Icardi a Madrid | Conte chiede lo scambio

L’Atletico pensa ad Icardi per l’attacco di Simeone. L’Inter nella trattativa potrebbe chiedere l’inserimento di Gimenez

Non solo Lautaro Martinez. Anche Mauro Icardi rischia di monopolizzare nuovamente il mercato dell’Inter la prossima estate. Il Paris Saint-Germain vorrebbe riconfermare il centravanti sotto la Tour Eiffel visto il probabile addio di Tuchel, con l’ex Barcellona e Sampdoria che non ha però ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

Nell’accordo tra PSG e Inter, oltre al riscatto fissato a 70 milioni di euro, ci sarebbe infatti una clausola che lascerebbe ad Icardi la decisione finale. L’argentino, ad oggi, preferirebbe tornare in Italia e scartare quindi la permanenza a Parigi. La Juventus intanto resta in agguato e in prima linea sugli scenari del giocatore, sempre obiettivo sensibile del CFO bianconero Paratici per rinforzare l’attacco di Sarri nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, Marotta punta Gimenez per Icardi

Su Icardi però occhio anche alle sirene della Liga: dopo il Real, anche l’Atletico Madrid starebbe pensando ad una possibile offensiva per il bomber albiceleste. Simeone avrebbe richiesto alla dirigenza dei ‘Colchoneros’ un cecchino d’area di rigore al posto di Diego Costa, destinato a lasciare la capitale spagnola in estate. Il ‘Cholo’ è un estimatore del connazionale e potrebbe presto recapitare un’offerta per portarlo a Madrid.

La valutazione dell’Inter rimane ferma a 70 milioni, con Marotta che potrebbe però pensare di inserire una contropartita nell’affare. Un nome che stuzzica la dirigenza nerazzurra oltre al tecnico Conte è José Gimenez, centrale ancora relativamente giovane (classe ’95) ma già di notevole esperienza internazionale. L’ex Danubio in questa stagione ha perso i gradi di titolarissimo e a Milano andrebbe a rimpiazzare l’ex compagno e connazionale Godin, la cui esperienza italiana sembra già arrivata al capolinea. Gimenez avrebbe una valutazione intorno ai 50 milioni, con l’Inter che pretenderebbe dall’Atletico anche una parte in conguaglio per arrivare alla cifra richiesta per Icardi.

G.M.