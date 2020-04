Calciomercato Juve e Inter, colpo Ferran Torres | Prima offerta ufficiale!

Il Borussia Dortmund sempre in prima linea per i giovani gioielli europei: c’è l’offerta per Ferran Torres del Valencia, Juventus avvisata.

Sempre vigili sui giovani profili europei, la Juventus studia con attenzione il profilo di Ferran Torres. Ala del Valencia classe 2000 che benissimo sta facendo in quella che è la sua prima vera stagione da protagonista. Il giocatore spagnolo ha una clausola da 100 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2021.

Calciomercato Juventus, assalto Borussia Dortmund

Proprio il contratto sino al 2021 può essere la carta in più per i tanti club europei che sono sulle tracce del giocatore spagnolo. Gli spiragli per un rinnovo sembrano davvero ridotti e per questo il Valencia potrebbe accontentarsi di una proposta decisamente ridotta rispetto ai 100 milioni di euro stabiliti dalla clausola.

La Juventus, come detto è estremamente vigile, ma la concorrenza è notevole. Torres piace in Italia pure all’Inter, ma c’è da rivaleggiare anche con le big d’Europa. Dal Liverpool al Barcellona, passando per Real Madrid e Manchester United. Al momento però in vantaggio sembra esserci il Borussia Dortmund. Il club tedesco, da sempre vigile sui giovani prospetti europei, è infatti molto interessato all’esterno classe 2000 e sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale al Valencia.

Sul piatto ci sarebbero 40 milioni di euro. Un’offerta decisamente importante, considerando proprio il fatto che sembrano non esserci spiragli di rinnovo e che il rischio per il club iberico di perdere il giocatore a zero sembra essere piuttosto concreto.

