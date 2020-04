Calciomercato Juventus, il big si allontana | Rinnovo più vicino!

Le Big d’Europa, Juventus compresa, rischiano di veder sfumare un colpo Top per la prossima estate di calciomercato: rinnovo più vicino

Il momento difficile vissuto dal mondo del calcio a causa della pausa forzata dal Coronavirus potrebbe rivelare delle sorprese anche per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. Sembra infatti che stia per sfumare uno dei grandi obiettivi del Real Madrid, accostato in passato anche alla Juventus: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, Juventus e Real Madrid: sfuma il top player!

Secondo quanto appreso dalla ‘Bild’, uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato sarebbe vicino al rinnovo. David Alaba, esterno del Bayern Monaco, era stato accostato con forza al Real Madrid nelle ultime settimane. Il club spagnolo però pare essersi arreso nella corsa all’austriaco visto che Alaba pare sempre più vicino a rinnovare con il Bayern nelle prossime settimane. L’attuale accordo tra il 27enne austriaco ed i bavaresi è in scadenza nel giugno 2021.

Anche la Juventus aveva sondato in passato il terreno per il nativo di Wien che in questa stagione ha collezionato 28 presenze condite da 1 rete e 2 assist vincenti. In casa Real dunque l’idea sarebbe quella di andare avanti almeno per un altra stagione con il duo Marcelo-Mendy sulla corsia mancina.

Scetticismo dunque per un affare tanto oneroso per un esterno come Alaba, che in estate compirà 28 anni. L’austriaco, eccezion fatta per sei mesi in prestito all’Hoffenheim, è alla sua undicesima stagione al Bayern Monaco.

