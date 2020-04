Calciomercato, colpo a zero dalla Bundes | Vuole la Serie A!

Dalla Germania arriva l’indiscrezione sul calciatore che interessa a varie squadre in Italia: cambia il procuratore e punta la Serie A

In Serie A il futuro della stagione è ancora incerto, ma le società iniziano a ragionare su come rinforzare le proprie rose per la prossima stagione. I club italiani continuano ad osservare con interesse alla situazione di un calciatore in Bundesliga. Dopo il cambio di procuratore potrebbe arrivare anche il cambio di squadra, il prossimo obiettivo potrebbe essere l’approdo nel campionato italiano.

Calciomercato, Gotze cambia agente e punta la Serie A: tre club italiani alla finestra

Per la prossima stagione tre squadre italiane starebbero puntando allo stesso obiettivo di mercato. L’oggetto del desiderio sarebbe Mario Gotze, attaccante del Borussia Dortmund che potrebbe partire in estate. Secondo quanto riporta il sito tedesco ‘Ruhr Nachrichten’, il calciatore campione del mondo con la Germania nel 2014 avrebbe deciso di cambiare procuratore, affidandosi a Reza Fazeli. La sua permanenza al Dortmund al momento sembrerebbe in bilico e sempre secondo quanto riportato dalla Germania, l’attaccante vorrebbe approdare in Serie A.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse della Roma, dell’Inter e del Milan, tutte e tre pronte a non farsi sfuggire l’occasione di acquistare il campione del mondo a costo zero, poiché il suo contratto con i gialloneri scadrà tra due mesi e di rinnovo ancora non si sarebbe parlato. Per arrivare in Italia però, sarà importante il nodo ingaggio, poiché i 6 milioni percepiti al Dortmund non sono pochi e le società italiane dovrebbero fare uno sforzo, magari aggiungendo qualche bonus nel contratto, che potrebbe variare dal bonus alla firma fino ad un bonus per le prestazioni in campo. Qual’ora si dovesse pensare ad un contratto con scadenza breve invece, l’ingaggio netto andrebbe sicuramente ad alzarsi. Vedremo se le società italiane riusciranno ad assicurarsi un grande colpo di mercato.

