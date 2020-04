Calciomercato Milan, intreccio Donnarumma | In arrivo soldi e giocatori

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere una clamorosa maxi operazione con il top club spagnolo: i nomi in ballo

Il Milan sembra pronto a vivere, in vista dell’estate, una sessione di calciomercato con diverse sorprese sia in entrata che in uscita. Si scalda l’asse con la Spagna con un top club pronto a farsi avanti per un Big rossonero: i possibili scenari e tutti i nomi che potrebbero rientrare nell’affare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Emery e non solo | Il Milan parla spagnolo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rivoluzione in vista | Colpo United!

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid vuole Donnarumma: c’è l’offerta

Un’offerta che potrebbe far vacillare il club rossonero che, la prossima estate, è pronto a salutare un suo pilastro. L’Atletico Madrid si fa prepotentemente avanti per Gigio Donnarumma. Con Chelsea e Barcellona da tempo sulle tracce di Oblak, il club spagnolo pensa a tutelarsi con il numero 99 rossonero. I ‘Colchoneros‘ sono pronti a formulare una maxi offerta per strappare l’estremo difensore, in scadenza nel 2021, al club di via Aldo Rossi. In casa Milan la consapevolezza che, con il rinnovo lontanissimo, la cessione sia quindi inevitabile.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro cash per portare Donnarumma nella Liga. Se l’offerta non dovesse soddisfare i vertici rossoneri, ecco che l’alternativa potrebbe portare ad uno scambio alla pari con un vecchio pallino milanista: Angel Correa. L’attaccante argentino, vicinissimo alla maglia del Milan la scorsa estate, non ha mai nascosto il suo gradimento al trasferimento in quel di Milanello. In ultima battuta, in casa ‘Colchoneros’ si è pronti a sacrificare anche Stefan Savic ed Hector Herrera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, lanciata la sfida a Juventus e Inter

Sia per il serbo che per il centrocampista messicano, per arrivare a Donnarumma, ci sarebbe un piccolo conguaglio cash oltre al cartellino di una delle due pedine considerate sacrificabili da Simeone. Situazione dunque in divenire ma la strada pare tracciata: l’estate 2020 pare il palcoscenico prescelto per il definitivo addio tra Donnarumma ed il Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, triplo addio | Annuncio in diretta tv

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, che occasione da Manchester! | Spunta l’offerta

S.C