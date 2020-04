Calciomercato Milan, Donnarumma verso la Juventus: il piano di Raiola

Calciomercato Milan, Donnarumma verso l’addio: torna d’attualità lo scambio con un top club in Serie A, l’affare è possibile

La rifondazione in casa Milan sarà totale, o quasi, nella prossima stagione. I rossoneri ripartiranno per un nuovo progetto, con l’ad Gazidis alla testa. Il dirigente intende rivedere al ribasso il monte ingaggi del club, per un nuovo corso economicamente sostenibile. Tanto più con la possibile crisi di liquidità post coronavirus che potrebbe investire la quasi totalità dei club. Dunque, ci saranno cessioni eccellenti e dolorose, ma necessarie. Una di queste riguarderà quasi certamente Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Rangnick: alternativa spagnola

Calciomercato Milan, Raiola organizza lo scambio con la Juventus

L’estremo difensore stabiese, come noto, guadagna 6 milioni di euro a stagione. Un ingaggio decisamente troppo elevato per i parametri che vuole imporre Gazidis. Il suo contratto scadrebbe nel 2021, a queste condizioni un rinnovo sembra praticamente impossibile. Cessione dunque quasi scontata, per monetizzare ed evitare il rischio di un addio a zero nell’estate successiva. Mino Raiola, in tal senso, si sta già muovendo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, triplo addio: annuncio in diretta tv

Non è un mistero che l’agente, prima o poi, voglia far arrivare il suo assistito alla Juventus. Proprio con i bianconeri, riprende vigore l’idea di uno scambio, che potrebbe riguardare Federico Bernardeschi. Il giocatore non ha convinto con Sarri, non trovando una collocazione ideale in campo. L’operazione, di cui si era già parlato tempo fa, potrebbe decollare con entrambe le squadre ad avere qualcosa da guadagnare. Il Milan otterrebbe un ottimo giocatore offensivo, la Juventus si assicurerebbe un estremo difensore per i prossimi dieci anni, almeno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, che occasione da Manchester: spunta l’offerta

Calciomercato Milan, lanciata la sfida a Juventus e Inter