Calciomercato, dietrofront Raiola | Firma sul contratto e addio Juve!

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tramonto di un affare che avrebbe dovuto avere Raiola come regista

Niente Juventus nel futuro del centrale italiano. O almeno così dovrebbe essere visto che le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno prossimo a rinnovare il suo contratto con il club dove milita dall’estate 2015. Stupisce e non poco il dietrofront del suo agente Mino Raiola, in teoria il regista del trasferimento a Torino e che invece ha cambiato programma agevolando – a quanto dicono – il prolungamento contrattuale e quindi la permanenza.

Calciomercato Juventus, addio Romagnoli: rinnova col Milan

Parliamo comunque di Alessio Romagnoli e il probabile se non certo rinnovo col Milan. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina, la dirigenza rossonera vuole affrontare il prima possibile il discorso per evitare brutte sorprese nella prossima sessione di mercato. Il club di Elliott sarebbe pronto ad accontentarlo adeguando lo stipendio fino a circa 4-4,5 milioni di euro, quindi a dargli un aumento di 500mila-1 milione di euro.

Il Milan vuole ripartire dal suo capitano, a prescindere da chi siederà in panchina. Ieri Rangnick ha smentito accordi, ma oggi è stato rilanciato ugualmente il suo profilo. Il tedesco resta in pole per il dopo Pioli, con Marcelino e l’ex Arsenal e Psg Unai Emery a rappresentare le alternative qualora Gazidis non riuscisse davvero a strappare il suo sì. Per quanto riguarda Romagnoli, il rinnovo lo allontanerebbe dalla Juventus, anche se forse non del tutto conoscendo Raiola…

