Calciomercato, il Barcellona torna a bussare in casa Juve | Le cifre

Il calcio è fermo da ormai un mese, ma non lo è il mercato. La Juventus studia nuovi colpi e nel frattempo potrebbe perdere il suo calciatore offensivo

In questo momento di pausa forzata, la Juventus studia i prossimi colpi di mercato per migliorare l’attuale rosa. La scorsa estate c’è stata una rivoluzione tecnica con l’arrivo di Maurizio Sarri, ma il mister bianconero non ha avuto a disposizione tutto il necessario per garantire il famoso bel gioco, tanto aspettato dalla tifoseria. In mancanza di uomini adattati al suo stile di gioco, spesso sono state provate delle soluzioni alternative che non hanno portato i frutti sperati.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ritrova CR7 | Bomber a sorpresa per Sarri

Una su tutte, ad esempio, riguarda Federico Bernardeschi che non è riuscito a brillare e non ha ancora trovato il suo ruolo preciso nello scacchiere bianconero. Le prove da trequartista non sono andate nel migliore dei modi, mentre ha giocato poche volte come ala visto che sono stati preferiti altri giocatori in quel ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo a zero dalla Bundes | Vuole la Serie A!

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Barcellona per Bernardeschi

L’esterno bianconero potrebbe dire addio a fine stagione, visto che la Juventus potrebbe decidere di optare per giocatori più adatti allo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri. L’arrivo di Dejan Kulusevski, poi, potrebbe togliere ulteriore spazio a Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Sport.es, sul classe 1994 sembrerebbe essere tornato l’interesse del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big si allontana | Rinnovo più vicino!

I Blaugrana avevano provato a strapparlo già in estate con il possibile scambio con Rakitic ma poi non si fece più nulla. In estate, dunque, potrebbe esserci un nuovo tentativo per Bernardeschi che attualmente ha un valore intorno ai 35/40 milioni di euro. Non è da escludere però la pista che porterebbe a un’altra proposta di scambio.

Bernardeschi è sempre più ai margini del progetto bianconero ma per lui potrebbe iniziare un’altra avventura in un nuovo top club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, affare Orsolini | Spunta un nome nuovo

Calciomercato Milan, ‘carta’ Paqueta per l’ex Serie A | I dettagli