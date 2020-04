Calciomercato Milan, ‘carta’ Paqueta per l’ex Serie A | I dettagli

Il Milan per la prossima stagione punta il mirino sulla Premier League, occhi sull’attaccante ex Lazio: possibile contropartita nella trattativa

Rivoluzione, questa sembrerebbe essere la parola chiave per la prossima stagione del Milan. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, altri componenti della dirigenza potrebbero lasciare Milanello. Nel frattempo si lavora sulla prossima finestra di mercato per assicurarsi nuovi innesti da inserire in rosa. Ivan Gazidis guarda in Premier League, pronta una contropartita per arrivare all’attaccante che fece faville sotto la guida di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, occhi su Felipe Anderson: Paqueta inserito nella trattativa

Al Milan ancora non si riesce a tornare ai livelli di una volta. La stabilità sembrerebbe essere un valore che i rossoneri ancora non sono riusciti a trovare ed anche quest’anno il rischio sarebbe di concludere il campionato senza accedere alle coppe europee. Così la dirigenza rossonera starebbe pianificando gli obiettivi per la prossima sessione di mercato ed il mirino milanista sarebbe finito in Premier League. Infatti il nuovo oggetto del desidero per il progetto di Ivan Gazidis sarebbe Felipe Anderson, attaccante del West Ham con un passato in Serie A, dove ha vestito la maglia della Lazio e fu allenato proprio da Stefano Pioli, giocando stagioni straordinarie. Il brasiliano sembrerebbe essere ai margini del progetto degli ‘Hammers’, infatti sarebbe stato inserito nella lista dei cedibili.

Il prezzo del calciatore si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di euro, ma il Milan potrebbe inserire all’interno della trattativa una contropartita, ovvero Lucas Paqueta. Anche il brasiliano rossonero sembrerebbe lontano dalla conferma a Milanello, così potrebbe essere la carta per arrivare all’ex Lazio. Un nuovo obiettivo per la rinascita rossonera.

